Госдеп назвал отказ Турции от покупки С-400 одной из самых главных задач

Не дать Турции закупить российские С-400. Вот основная задача Вашингтона в отношениях с Анкарой. Такое заявление прозвучала от помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.



Турция: страна НАТО закупает российские ЗРК С-400?

Он поставил эту задачу в ряду других "текущих озабоченностей": освободить американских граждан, что задержали несправедливо, а также выработать временное соглашение, которое поможет стабилизировать сирийскую ситуацию.

Также Митчелл заявил, что США призывают Эрдогана перейти от слов к действиям и снять в стране режим чрезвычайного положения.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении, которое сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган: Анкара купит ЗРК С-400 у Москвы, страну не волнует реакция Вашингтона.

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет ни перед кем отчитываться, какими путями она идет к своим целям. О российско-турецких переговорах стало известно два года назад. Год назад страны сделали официальное заявление, и турецкая сторона внесла аванс. Эта сделка может стать поводом для введения США санкций против Турции.

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