США готовится ввести пошлины на автомобили из ЕС

Администрация Белого дома завершает подготовку перед введением пошлин на автомобили из Евросоюза. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter, заверив, что эта мера "исцелит" от дисбаланса в торговле.



Западная «дружба»: ЕС расследует сделки США

По словам президента, сейчас завершаются исследования тарифов на машины из Европейского союза, он долго разживался на пошлинах, что платили Соединенный Штаты. Скоро это прекратится, считает Трамп.

Напомним, что американский лидер предупреждал о введении двадцати процентных пошлин на авто, привозимых из ЕС, при условии, что Союз не отменит торговых барьеров в отношении компаний США. Кроме того, Трамп пригласил производителей на свою землю для строительства заводов. Агентство Bloomberg предупредило, эти меры могут вызвать реакцию Евросоюза.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США считает, когда в торговле проблемы, необходимы ограничения на благо государства. Эти слова былы произнесены по поводу введения импортных пошлин для поставщиков стали и алюминия в Соединенные Штаты.

Читайте также:

Защищая Америку, Трамп поругался с крупнейшими компаниями