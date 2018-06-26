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Источник Правда.Ру

Раскрыты истинные причины кризиса в Германии

Мир

В чем причина колоссальных убытков Германии в последнее время и связано ли это с американскими санкциями? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил Николай Топорнинин, директор Центра европейской информации.

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Фото: Fotodom.ru/REX

Напомним, что недавно депутат от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что государство ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций. Фронмайер также отметил, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам Германия, которая, по существу, и страдает от санкций больше других государств.

-Николай Борисович, по Вашему мнению, 618 миллионов в месяц, то есть 7,5 миллиардов в год — это вообще много для Германии? Или данное выступление Фронмайера — очередное давление на Меркель в связи с миграционной политикой? Быть может, и правда, американские пошлины виной таким убыткам?

-Нет, американские санкции тут абсолютно не при чем. Но это заявление стандартно, и подобными заявлениями бросается не только "Альтернатива для Германии", но и левые партии. В последнее время наблюдается множество подобных нападок на Меркель. Германия действительно несет колоссальные потери, но, как мне кажется, данные цифры несколько преувеличены. Может быть, когда-то у немцев и были потери подобного масштаба, но сейчас они наверняка нашли рынки замещения, ведь не весь их экспорт пострадал. У нас, между прочим, до сих пор огромный товарооборот с Германией, а мог бы быть еще больше, если бы не позиция Ангелы Меркель по данному вопросу. Напомню, она все еще считает Крым оккупированной Россией территорией, и в военном конфликте на востоке Украины также видит вину России. Вот и получается, что мы несем экономические потери, немцы несут экономические потери, а сделать с этим ничего нельзя. Здесь идет просто-напросто столкновение политических принципов. Заявлять, кстати, немецкие политики могут что угодно, но стоит помнить о том, каково соотношение сил в Бундестаге. Та же "Альтернатива для Германии" мала, у них не такая большая численность в немецком парламенте, чтобы как-то влиять на внешнюю политику государства.

-Кстати об "Альтернативе для Германии". Как Вы считаете, растет ли влияние данной партии? Вчера в Италии, например, на муниципальных выборах левые потеряли ни много ни мало семь городов в пользу тех, кто придерживается правоконсервативных взглядов. Вообще — это общеевропейская тенденция?

-Я думаю, усиление позиций правых политиков в Европе очевидно. В первую очередь это связано, конечно, с миграционным кризисом. Что в Италии, что в той же Греции сейчас с мигрантами ситуация очень сложная. Итальянский истеблишмент в данный момент не предпринимает каких-либо действенных методов по урегулированию данного вопроса. Итальянцы это видят, итальянцев это не устраивает. Поэтому их взор переносится на те партии, которые предлагают жесткие популистские меры. Например, Сальвини, министр внутренних дел, вообще предложил закрыть границы полностью, даже для бизнеса. Популистские лозунги всегда находят понимание части избирателей, что и произошло в Италии. Также и в Германии граждане не довольны миграционной политикой. Мне представляется, что это сейчас главный вопрос, который влияет на мнение избирателей. Правящей элите надо учитывать это. Но конечно, все очень сложно. Дело в том, что правящая элита не знает, как урегулировать кризис — очень разные предложения с разных стран. Одни вообще никого не хотят пускать, другие говорят, давайте будем исходить из каких-то общеевропейских ценностей, конвенцию ООН соблюдать будем. Но получается так, что, соблюдая конвенцию ООН, вы встречаете оппозицию со стороны собственного народа. В общем, как я уже говорил, непростая ситуация. Вот и получается, что в результате правые популистские партии на этом спекулируют, и получают дополнительные голоса на выборах. Я не думаю, что это хорошо, потому что популизм есть популизм, но в целом да, раз люди недовольны, значит, нужно принимать какие-то меры, нужно реально пытаться менять ситуацию.

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Ангела Меркель "теряет" Германию
Темы Италия кризис Европа Греция мигранты Германия экспертное мнение
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