Умри, но выполни: Путин написал приказы по итогам "прямой линии"

Список поручений президента правительству, составленный по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным, опубликован российскими СМИ.

Фото: kremlin.ru

В него вошли 15 поручений, в том числе о кредитах на покупку жилья для многодетных семей, совершенствования механизма субсидирования авиаперевозок и упрощения процедуры получения российского гражданства для лиц, владеющих русским языком.

Обнародовано также предложение Генпрокуратуре совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) "провести анализ использования в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности".

Напомним, российский лидер общался с гражданами 7 июня. Соответственно, 1 августа 2018 года руководство Федеральной антимонопольной службы должно подготовить доклад о мониторинге цен на авиабилеты и авиационное топливо. ФАС не должна допустить необоснованного роста цен.

До середины августа властям поручено провести анализ ситуации с оплатой труда отдельных категорий бюджетных работников. Чиновники также подготовят предложения по дальнейшему росту зарплат.

К тому же, к 1 сентября власти должны будут обеспечить работу закона о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке. Еще Путин ждет предложений по порядку выдачи госсертификатов на жилье гражданам, чьи дома пострадали от чрезвычайных ситуаций.

Наконец, президент потребовал отремонтировать два медицинских учреждения во Владимирской области. Речь идет о районной больнице и детской поликлинике в городе Струнино.

7 июня 2018 года Владимир Путин впервые за 10 лет провел «прямую линию» без зрителей в студии, но с конференц-связью с главами регионов и членами правительства. «Прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут.