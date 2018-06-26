На Украине "остановили" строительство "Северного потока - 2"

"Северный поток ­- 2" никогда не построят, так как США не дали благословения на этот проект. Такое мнение прозвучало от киевского политолога Дмитрия Гордона.

Фото: nord-stream2.com

Он пояснил, что на ослушавшиеся государства Вашингтон воздействует санкциями, и они задумаются: важнее стройка или собственные деньги.

Гордон в эфире NewsOne призвал родное правительство следовать примеру "старшего брата" и вводить санкции против стран-участников проекта "Северный поток — 2", а также личностей и фирм, что его поддерживают.

Стоит отметить, что Вашингтон изменил тактику поведение по отношению к участникам строительства, однако не оставил надежды на прекращения работ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российский лидер Владимир Путин вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время телефонной беседы подтвердили позиции своих стран по строительству "Северного потока-2".

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