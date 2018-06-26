Трамп рассказал правду об отношениях с женой

Американский лидер Дональд Трамп поделился подробностями отношений с супругой Меланией. Это произошло во время выступления президента в Южной Каролине.

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Трамп подверг критике журналистские попытки объяснить причину отсутствия своей супруги на публике. Стоит отметить, что у СМИ было несколько версий: от пластической операции, которую перенесла первая леди, до разлада в доме Трампов.

Американский лидер развеял последнее предположение, заявив, что у них с супругой никогда не было такого лада, какой есть сейчас. Дело, по мнению Трампа, в уме Мелании.

Стоит отметить, что не так давно первой леди сделали операцию на почках. В соцсетях она оповестила подписчиков, что чувствует себя хорошо, и призвала читающих не спекулировать на теме ее здоровья.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс комментировала появившуюся в СМИ новость: охлаждения в отношении Трампов. Она пояснила, что Мелания живет в Белом доме, а не у своих родителей, как сообщила на своих страницах Washington Post.

Газета заинтересовалась темой в контексте скандала: связи американского лидера и порнозвезды. Женщина утверждает, что 12 лет назад у нее был роман с Трампом.

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