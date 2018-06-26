США собрались вывести на новый уровень игру в Арктике

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал ситуацию с военной мощью Соединенных Штатов Америки в Арктике. Мэттис заявил, что свое присутствие там США должны вывести на новый уровень. Так, например, Мэттис предложил увеличить присутствие береговой охраны.
По мнению главы Пентагона, увеличение в Арктике военного присутствия США поможет сдержать Российскую Федерацию на этой территории.
Стоит отметить, что в последние годы Россия и правда всерьез взялась за освоение своих северных территорий, что, разумеется, не могло не заметить американское правительство. Члены Североатлантического альянса также обратили свое внимание на данные территории.
Немаловажную роль в заинтересованности Запада этими территориями сыграл Северный морской путь. Дело в том, что с каждым годом он все в большей степени становится альтернативой маршрутам из Европы в Азию.
Российское правительство приняло целый комплекс мер для обеспечения защиты своих интересов в Арктике, в том числе и меры военного характера. Несмотря на это Кремль уточнил, что не проводит и не собирается проводить милитаризацию Арктики, но в случае чего РФ всегда готова к потенциальной угрозе.
Отметим также, что в 2017 году глава Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия до 2025 года потратит на освоение Арктики более 160 миллиардов рублей.
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