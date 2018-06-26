Австрийские компании страдают от антироссийских санкций

Антироссийские санкции действуют против западного бизнеса. Такую позицию австрийских предпринимателей транслирует издание Oberösterreichische Nachrichten.



Германия потребует отменить санкции против России?

Компании вынуждены искать лазейки, чтобы обойти запрет, из-за этого терпят финансовые потери. Чтобы не быть голословной, газета рассказала о конкретных ситуациях, произошедших с предприятиями. Так, фирма Greisinger поставляла мясную продукцию на российский рынок более 20 лет. Из-за политической ситуации в один день продажи стали почти нулевыми. Чтобы выйти из кризиса пришлось искать иные рынки сбыта, это также повлекло финансовые потери.

Некоторые производства были вынуждены переносить заводы в третьи страны, чтобы не потерять российского покупателя. Так, например, сделал "Бакальдрин", производит специальные добавки для хлебопекарен.

Руководитель Института экономики Верхней Австрии Готфриа Кнайфель сравнил санкции, призванные покарать Россию, с выстрелом в собственное колено.

Мнение коллеги цифрами аргументировал профессор экономики Фридрих Шнайдер. Поставки из стран Евросоюза за три года (2013-2016) упали на треть, а весь экспорт сократился на 10%.

Напомним, ситуация меж РФ и ЕС накалилась после вхождения Крыма в состав России. Тогда Запад решил проучить Москву, введя санкции. РФ ответила импортозамещением, заявив, что не является участницей внутриукраинских проблем и не стоит говорить с ней языком запретов. В настоящее время западные спикеры все чаще транслируют мысль: санкции навредили лишь ЕС.

Так, "Правда.Ру" писала, что глава германского МИД Зигмар Габриэль обрушился с критикой на американскую идею ввести против Москвы дополнительные санкции. Столь бурную реакцию вызвал тот факт, что это может коснуться западных компаний.

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