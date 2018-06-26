Австрийские компании страдают от антироссийских санкций

Антироссийские санкции действуют против западного бизнеса. Такую позицию австрийских предпринимателей транслирует издание Oberösterreichische Nachrichten.
Компании вынуждены искать лазейки, чтобы обойти запрет, из-за этого терпят финансовые потери. Чтобы не быть голословной, газета рассказала о конкретных ситуациях, произошедших с предприятиями. Так, фирма Greisinger поставляла мясную продукцию на российский рынок более 20 лет. Из-за политической ситуации в один день продажи стали почти нулевыми. Чтобы выйти из кризиса пришлось искать иные рынки сбыта, это также повлекло финансовые потери.
Некоторые производства были вынуждены переносить заводы в третьи страны, чтобы не потерять российского покупателя. Так, например, сделал "Бакальдрин", производит специальные добавки для хлебопекарен.
Руководитель Института экономики Верхней Австрии Готфриа Кнайфель сравнил санкции, призванные покарать Россию, с выстрелом в собственное колено.
Мнение коллеги цифрами аргументировал профессор экономики Фридрих Шнайдер. Поставки из стран Евросоюза за три года (2013-2016) упали на треть, а весь экспорт сократился на 10%.
Напомним, ситуация меж РФ и ЕС накалилась после вхождения Крыма в состав России. Тогда Запад решил проучить Москву, введя санкции. РФ ответила импортозамещением, заявив, что не является участницей внутриукраинских проблем и не стоит говорить с ней языком запретов. В настоящее время западные спикеры все чаще транслируют мысль: санкции навредили лишь ЕС.
Так, "Правда.Ру" писала, что глава германского МИД Зигмар Габриэль обрушился с критикой на американскую идею ввести против Москвы дополнительные санкции. Столь бурную реакцию вызвал тот факт, что это может коснуться западных компаний.
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