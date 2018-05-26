250 тысяч французов выступили против политики президента Макрона

Сегодня во многих городах Франции, включая Париж, Марсель, Тулуз и Пуатье, прошли крупные акции протеста. Объединенные под названием "Народный подъем" они направлены против политики президента Франции Эммануэля Макрона.
Цифры по количеству протестующих разнятся в зависимости от источника. Масштабный французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" утверждает, что по всей стране в акции приняли участие 250 тысяч человек, при этом в Париже, по их данным, протестовали 80 тысяч.
Телеканал BFMTV озвучивает иную цифру по столице - в 21 тысячу несогласных. Данные предоставила префектура полиции Парижа.
Между тем, как писала "Правда.Ру" на днях, Эммануэль Макрон побывал с первым официальным визитом в России, приурочив приезд к Петербургскому международному экономическому форуму. Президент Франции блистал миролюбием и был настроен весьма позитивно.
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