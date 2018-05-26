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Встреча представителей России и НАТО состоится в конце мая

Мир

В пресс-службе НАТО заявили, что заседание Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов пройдет 31 мая.

Встреча представителей России и НАТО состоится в конце мая. 387329.jpeg

Представитель пресс-службы альянса пояснил, что "это будет седьмая встреча СРН за последние два года". 

По его словам,  руководство НАТО намерено сохранить открытыми каналы для диалога с Россией, несмотря на замораживание практического сотрудничества.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщал, что заседание совета пройдет на следующей неделе. Как отмечает Der Spiegel, Столтенберг подчеркнул, что встреча планируется в следующий четверг  для того, чтобы продолжать "диалог, улучшать наши отношения и снизить напряжение".

Он также добавил, что контакты с Москвой выстраивать непросто, но при этом очень важно. В числе релевантных тем Столтенберг назвал "Украину, военную прозрачность, снижение рисков и учения".

Напомним, последняя встреча Совета Россия - НАТО прошла в октябре 2017 года.

Стоит добавить, что ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России. 

А министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на московской конференции по международной безопасности, напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск, заявил, что "сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер". 

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