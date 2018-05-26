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Источник Правда.Ру

Руководители двух Корей провели второй саммит в Пханмунджоме

Мир

Корейские лидеры провели вторую встречу в Пханмунджоме, на которой обсудили выполнение декларации, принятой на первом саммите.

Руководители двух Корей провели второй саммит в Пханмунджоме. 387327.jpeg

Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись мнениями по реализации декларации, принятой в ходе первого межкорейского саммита, говорится в сообщении Ренхап. 

Ранее мировые СМИ сообщили, что Южная Корея намерена возобновить диалог с КНДР после завершения военных учений с США ( которые и стали причиной разногласий между сторонами ).

Напомним,  24 мая стало известно, что что американский президент Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР. Встреча лидеров была запланирована 12 июня в Сингапуре. Но вероятность встречи так или иначе остается. 

Еще в конце апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин впервые встретились в приграничном пункте Пханмунджом, где договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп  исключил  возможность "ливийского сценария" в отношении КНДР.

Выступая перед журналистами по случаю переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп  отметил, что "ливийская модель - это не та модель, которую мы имеем" для Северной Кореи, так как с Муаммаром Каддафи не было соглашения о сохранении его во главе государства.

Как пишет Bloomberg, Трамп добавил, что "такая же модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку. Но, если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив...он будет управлять своей страной. Его страна будет очень богата"

Напомним, в 2003 году Ливия отказалась от разработок оружия массового поражения в обмен на снятие международных санкций. Несмотря на то, что в страну были допущены международные эксперты, в 2011 году Муаммара Каддафи убили. 

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Темы КНДР корея встреча руководство
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