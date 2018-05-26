В США восхитились сложнейшими технологиями комплекса "Авангард"

Ученый Томас Джулиано из американского Университета Нотр-Дам, специализирующийся в авиакосмической сфере, признал на страницах издания Space. com превосходство России в разработке и испытании гиперзвукового РК "Авангард".

Надо сказать, что Америка пыталась провести испытания своего варианта комплекса Hypersonic Technology Vehicle 2 в 2010-м и 2011-м годах, но оба раза потерпела крах.

"Авангард" — проект комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оборудованной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По мнению специалиста, форма этого блока оправдана, так как позволяет уменьшить сопротивление и сохранять хорошую скорость на большом расстоянии.

Томас Джулиано делает акцент на аэродинамических профилях (крыльях) на корпусе "Авангарда", которые сохраняют стабильное положение комплекса во время гиперзвукового полета, не лишая его маневренности. Он убежден, что здесь применено уникальное решение, поскольку реализовать это было возможно лишь с помощью сверхточных расчетов и учета меняющихся характеристик потоков воздуха, обтекающих корпус при быстром движении.

Джулиано считает, что российские данные об "Авангарде" следует считать достоверными, поскольку мир уже пробовал эти технологии, но лишь у России на сегодняшний день получилось испытать их в полной мере.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство. Уникальные возможности делают его неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. В Англии "Авангард" даже окрестили "Невестой Сатаны".

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