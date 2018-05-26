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Источник Правда.Ру

Герой ночного кошмара НАТО находится в России

Мир

НАТО на страницах военного издания National Interest призналось в своей самой большой слабости.

Герой ночного кошмара НАТО находится в России. 387319.jpeg
фото: mil.ru

Оказывается. самый затаенный страх организации скрывается в одном из российских регионов. Речь идет о Калининграде, который, по образному выражению автора материала, именуется вооруженным до зубов.

Благодаря мощному флоту и ракетам, которых в регионе сполна, европейские и американские военные возможности там чрезвычайно ограничены. Особенно "кошмарными" организация считает ракетные комплексы "Искандер-М", способные поражать военно-морские объекты в Прибалтике и Польше.

Организация Североатлантического договора признает, что противопоставить таким мощностям сравнимое оружие на сегодняшний день они не могут.

Еще одна причина, чтобы плохо спать по ночам — российские крылатые ракеты Х-55 и X-101. Американская сторона убеждена, что благодаря такому оружию Россия легко овладеет целями в Польше.

Как ранее писала "Правда.Ру", "Искандер" может доставлять к цели кассетную (с 54 боевыми элементами), проникающую, осколочно-фугасную, а также ядерную боевые части. Это позволяет поражать малоразмерные и площадные цели, среди которых огневые средства противника, системы ПВО и ПРО, авиация на аэродромах, командные пункты и т. д.

В состав РК входят ракета, самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая и командно-штабная машины, подвижный пункт подготовки информации, мобильные агрегаты технического и бытового обеспечения, а также комплекты арсенального и учебно-тренировочного оборудования.

Как известно, размещение "Искандера" не очень далеко от чьих-нибудь границ, неизбежно влечет за собой близкую к истерике реакцию СМИ, военных и политиков приграничных стран. 

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Куда ударит "Искандер-М" в случае войны
Темы НАТО война Искандер-М Калининград
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