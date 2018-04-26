Соцсети высмеяли президента и войска Украины

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению Петра Порошенко о том, что украинская армия вошла в число сильнейших в Европе.

25 апреля глава государства написал в Facebook, что украинская армия - "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО", по версии Global Firepower.

"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", - ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd.

"Вы, видимо, давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", - призвал пользователь Facebook Сергей Сема.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю" сделал заявление, потрясшее до самых основ московскую ставку главнокомандующего и даже далекий заокеанский Пентагон.

Боевой аналитик Украины заявил, что Россия не только "неспособна на полномасштабную войну с Украиной", но и сможет выдержать силу украинского оружия и духа лишь сутки, а после этого "духовитые" батальоны ВСУ будут гнать российских военных до самого до Можая.

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