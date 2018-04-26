Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к заявлению Петра Порошенко о том, что украинская армия вошла в число сильнейших в Европе.
25 апреля глава государства написал в Facebook, что украинская армия - "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО", по версии Global Firepower.
"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", - ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd.
"Вы, видимо, давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", - призвал пользователь Facebook Сергей Сема.
Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю" сделал заявление, потрясшее до самых основ московскую ставку главнокомандующего и даже далекий заокеанский Пентагон.
Боевой аналитик Украины заявил, что Россия не только "неспособна на полномасштабную войну с Украиной", но и сможет выдержать силу украинского оружия и духа лишь сутки, а после этого "духовитые" батальоны ВСУ будут гнать российских военных до самого до Можая.
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Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.
Беседа с российским подводником, капитаном 1 ранга Н.А.Черкашиным - ...Самое интересное, в этот момент в заливе Сидра находилась еще советская атомная подводная лодка К-172, под командованием капитана 2 ранга Николая Шашкова, вооруженная ракетами с ядерными боеголовками. У нее было задание: если американцы начнут высадку десанта на побережье Сирии, всплыть и нанести удар по израильскому побережью ядерными ракетами. А что такое израильское побережье? Это все государство Израиль, вытянутое вдоль побережья… То есть, 8 ядерных ударов по Израилю - и государства