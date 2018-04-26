"Я не я - и ракета не моя!": Пентагон оправдывается за сбитые "Томагавки"

Представитель Министерства обороны США Эрик Паон выступил с заявлением, что не верит в наличие у России обломков американских ракет "Томагавк".

Продемонстрированные ранее российскими военными фрагменты он назвал "очередным примером дезинформационной кампании".

По его словам, "эти заявления... относительно наших целей абсурдны... По "Томагавкам" мы не видим никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных в российских государственных СМИ, которые утверждают, что это правда".

Напомним, 25 апреля в ходе брифинга Минобороны России показало фрагменты ракет, которые США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что руководство минобороны России показалот в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, "фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные".

Рудской подчеркнул, что специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов.

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