Иран предложил Китаю и России вместе ударить по США

Власти Ирана намерены наладить сотрудничество с РФ и Китаем. Причиной этого является постоянно возрастающая агрессия до стороны США.

Иранские власти рассчитывают договориться с Россией и Китаем по вопросу создания общей стратегии действий для противостояния политическому давлению со стороны США.

Как заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, "США внесли наши страны в список угроз национальной безопасности".

Он также отметил тот факт, что влияние террористических группировок в Ираке и Сирии было подорвано. Однако боевики могут предпринять попытку укрепить позиции на территории Афганистана. Поэтому Тегеран, Москва, Пекин, Кабул и Исламабад должны наладить эффективное взаимодействие в данной сфере.

Ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует выйти из соглашения по иранской ядерной программе.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Трамп, скорее всего, не продлит ядерную сделку с Ираном. При Обаме целью вывода Ирана из-под санкций "было дать европейцам альтернативные российским источники газа". Но при Трампе с Европой не церемонятся. "На повестке дня главный вопрос - Россию в угол загнать санкциями, а заодно и всучить европейцам свой СПГ".

России же выгодна ситуация с дорогой нефтью и выгодно, что рубль не укрепляется за ростом нефти. "55, 60, 65 рублей за доллар - это нормально. Для бюджета слабый рубль - это выгодно, потому что нефтяники экспортируют за доллары, а здесь покупают за рубли, поэтому конкурентность российской экономики растет, пополняемость бюджета от этого только выигрывает. Что же касается расчета Трампа на покупку американского СПГ европейцами, то вряд ли последние это потянут, так же как и не построят газопроводы из Ирана в ближайшие десять лет", - сделал вывод в интервью "Правде.Ру" Игорь Юшков.

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