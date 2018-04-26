Видео: Российский флот показал НАТО, как уничтожит корабли коалиции

15 апреля в ходе совместных учений российской армии и вооруженных сил Сирийской Арабской Республики был уничтожен корабль-мишень.





В сети появилось видео, на кадрах которого в роли корабля-мишени выступал устаревший фрегат сирийских ВМС. Удар был нанесен с российского самолета Су-30СМ ракетой Х-35У.

Отметим, что данная ракета разработана и производится АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Речь идет о авиационной тактической противокорабельной ракете. Она предназначена для уничтожения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк заявил, что российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз приближались к французским военным кораблям. Заявление прозвучало на выступлении адмирала в комиссии по международным отношениям и безопасности французского сената.

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