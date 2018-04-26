Военные США с возмущением заявили, что в Сирии все чаще подвергаются атакам со стороны российских и сирийских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как пояснил глава командования специальных операций США генерал Реймонд Томас, Сирия стала "самым агрессивным пространством, где ведется электронная война на планете.
По словам генерала, российские и сирийские силы "ежедневно тестируют нас, блокируют наши сообщения, отключают наш самолет [ЕС-130]Ц. Хотя последнюю фразу можно посчитать комплиментом - самолет Lockheed Martin EC-130 Compass Call является одним из самых современных электронных боевых средств США.
Американские военные в принципе придерживаются мнения, что Россия использует Сирию как полигон для проверки новейших средств РЭБ и одной из главных целей этих испытаний стал именно ЕС-130.
Не так давно журналисты NBC News сообщали, что Россия успешно атаковала с помощью радиоэлектронных средств разведывательные беспилотники США. При этом 24 апреля российские военные в Сирии сбили два беспилотных летательных аппарата (БЛА), пытавшихся атаковать аэродром Хмеймим.
По этому поводу начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что для отражения налета применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь". Он также представил вещественные доказательства эффективности сирийских средств ПВО, применявшихся при отражении американского удара 14 апреля.
Российские военные не отрицают, что против ударов крылатых ракет и управляемых авиабомб сирийские специалисты использовали российские вооружения, действие которых основано на новых физических принципах. В основном им оснащены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как ранее писала "Правда.Ру", официально РЭБ определяются как "структурное подразделение специальных войск Вооруженных сил РФ, занимающееся защитой систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств".
Представители Минобороны особенно не распространяются о средствах РЭБ, а также о разработках в этой области. Но военные отмечают, что "за последние пять лет войска РЭБ достигли высоких показателей и вышли на уровень самых передовых армий мира".
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