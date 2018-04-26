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Источник Правда.Ру

Генерал Пентагона: "Русские нас выключают своими новыми РЭБ"

Мир

Военные США с возмущением заявили, что в Сирии все чаще подвергаются атакам со стороны российских и сирийских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Генерал Пентагона: "Русские нас выключают своими новыми РЭБ". 386398.jpeg
mil.ru

Как пояснил глава командования специальных операций США генерал Реймонд Томас, Сирия стала "самым агрессивным пространством, где ведется электронная война на планете. 

По словам генерала, российские и сирийские силы "ежедневно тестируют нас, блокируют наши сообщения, отключают наш самолет [ЕС-130]Ц. Хотя последнюю фразу можно посчитать комплиментом - самолет Lockheed Martin EC-130 Compass Call является одним из самых современных электронных боевых средств США. 

Американские военные в принципе придерживаются мнения, что Россия использует Сирию как полигон для проверки новейших средств РЭБ и одной из главных целей этих испытаний стал именно ЕС-130.

Не так давно журналисты NBC News сообщали, что Россия успешно атаковала с помощью радиоэлектронных средств разведывательные беспилотники США. При этом 24 апреля российские военные в Сирии сбили два беспилотных летательных аппарата (БЛА), пытавшихся атаковать аэродром Хмеймим.

По этому поводу начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что для отражения налета применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь". Он также представил вещественные доказательства эффективности сирийских средств ПВО, применявшихся при отражении американского удара 14 апреля.

Российские военные не отрицают, что против ударов крылатых ракет и управляемых авиабомб сирийские специалисты использовали российские вооружения, действие которых основано на новых физических принципах. В основном им оснащены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как ранее писала "Правда.Ру", официально РЭБ определяются как "структурное подразделение специальных войск Вооруженных сил РФ, занимающееся защитой систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств". 

Представители Минобороны особенно не распространяются о средствах  РЭБ, а также о разработках в этой области. Но военные отмечают, что "за последние пять лет войска РЭБ достигли высоких показателей и вышли на уровень самых передовых армий мира".

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Темы РЭБ пентагон беспилотники
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