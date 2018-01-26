США ввели новые санкции против России

США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

Среди них, в частности, заместитель министра энергетики Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".

Среди предприятий, попавших под ограничения: ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), Сургутнефтегазбанк (его основным акционером является "Сургутнефтегаз"), страховое общество "Сургутнефтегаз", еще ряд "дочек" "Сургутнефтегаза", который уже находится под секторальными ограничениями.

Также под санкции попали ООО "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", ООО "Медиа-Инвест", ООО "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", ООО "Страховое общество Сургутнефтегаз", ООО "Сургутмебель" и другие.

В сообщении минфина США отмечается, что эти санкции введены из-за событий на Украине.

Напомним, что в августе прошлого года Черезов и Грабчак были включены в санкционные списки ЕС из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

К 29 января в конгресс должен быть представлен доклад, который в прессе назвали "кремлевским" и который должен содержать предложения относительно санкций в отношении предпринимателей и членов их семей, которых американские ведомства сочтут близкими к президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, под ограничения могут попасть контрагенты российских предприятий ВПК. Некоторые эксперты предполагают, что ограничения могут коснуться и российского государственного долга.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.