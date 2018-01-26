Опубликовано фото, которое могло "убить" карьеру Обамы

В Сети появилось фото, которое в свое время могло стоит экс-президенту США Бараку Обаме политической карьеры. Сделано оно было в 2005 году — в то время Обама был сенатором от штата Иллинойс.

На снимке улыбающийся Обама запечатлен вместе с лидером организации "Нация ислама" Луисом Фарраханом (который тоже явно в приподнятом настроении). Фаррахана постоянно обвиняют в расизме и антисемитизме, а потому совместные фото с ним для сенатора могли оказать впечатляющее воздействие на карьеру последнего. Которая скорее всего закончилась бы крахом.

Однако фотограф Аския Мухаммад, который сделал снимок, поклялся, что не будет его публиковать — из-за опасений за политическую карьеру Обамы. "Я отказался тогда от снимка и поклялся сохранить тайну. И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет его президентства фото было скрыто", — цитирует фотографа РИА "Новости".

По словам Мухаммада, не публиковать снимок его попросили представители фракции чернокожих в конгрессе — то есть абсолютной тайной фото не было.

Надо добавить, что сам Луис Фаррахан неоднократно заявлял о поддержке Обамы. О публичной поддержке лидера "Нации ислама" бывшим президентом США до сего момента ничего неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о признании Барака Обамы в том, что ему не хватает Белого дома.

"Для меня многое изменилось, но я все равно продолжаю думать о важных вопросах — я хотел бы быть уверенным, что Соединенные Штаты развиваются и сохраняют свое место в мире… Больше всего я скучаю по моей команде, мне ее не хватает. Не хватает и интенсивности в работе, когда ты знал, что, решая вопросы каждый день, ты делал что-то для людей. И, конечно, я скучаю по той работе (президентом)", — сказал Обама в одном из интервью в декабре прошлого года.