Названы страны, где к 2050 году почти не останется людей

ООН назвала страны, в которых к 2050 году произойдет резкий спад населения. Данные содержатся в докладе "Перспективы мирового народонаселения".

Сейчас самое быстрое сокращение населения наблюдается в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Молдавии, Румынии, Сербии, Хорватии и Украине. Так, в Болгарии в прошлом году проживало 7 млн человек, а к 2050 году там будет менее 5,4 млн человек. То же самое происходит и в Хорватии.

В Латвии ожидают сокращение населения с 1,9 до 1,5 млн человек. В Литве — с 2,8 до 2,; млн человек. В Польше людей станет меньше на шесть миллионов: с 38,1 до 32,3 млн. Молдавия и Сербия потеряют по миллиону: там население к 2050 году составит 3,2 млн и 7,4 млн человек соответственно.

Румыния помельчает на пять миллионов человек, там останется 14,3 млн человек против 19,6 в прошлом году.

Украину ожидает резкий спад численности населения: с 44,2 млн человек в 2017 году к 2050 году останется 36,4 млн человек. В России останется 140,5 млн человек, в прошлом году числилось 143,9 млн человек.

В то же время ежегодно прирост мирового населения составляет 83 млн человек. Такая тенденция сохранится и до 2050 года.

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