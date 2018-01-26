"Чтобы не достался Украине": иноСМИ рассказали о минировании Крыма детьми

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine обнародовало материал о российских школьниках, которые занимаются саперным делом и уходом за оружием.

Фото: скриншот из видео Militärtraining: Wo Kinder Minen legen dürfen

Как пишет издание, российская армия проводит в Крыму дневные занятия для школьников, которые должны гарантировать, что полуостров никогда не вернётся назад на Украину.

в материале на своем YouTube-канале журналисты пишут, что детей на полуострове Крым учат закладывать мины, устанавливать растяжки и чистить оружие.

По словам участника занятий "вообще, всё понравилось. И метание кошки. Была возможность разбирать оружие". Другой мальчик пояснил, что ему "это было очень полезно, потому что с детства я мечтаю стать сапёром, минировать и разминировать бомбы".

Одна из женщин, попавших в материал, добавила, что "такие занятия нужны. Дети должны учиться чему-то новому. Уметь защищать. Патриотизм в наших детях должен воспитываться".