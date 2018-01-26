В Кремле посоветовали не ожидать многого от встречи Суркова и Волкера

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи помощника президента Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера.

"Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна - это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", - отметил Песков.

Напомним, 26 января Сурков и Волкер проведут переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.

"Правда.Ру" уже писала о том, что более ранние переговоры между Сурковым и Волкером стали "шагом назад" в обсуждении проблемы размещения миротворцев на Донбассе. "Оккупация Донбасса" миротворцами не устраивает Москву, тем более, при продолжающихся попытках Вашингтона снабдить Киев оружием.

Когда Москва отклонила 26 из 29 пунктов, предложенных американцами по российской инициативе размещения миротворцев на Донбассе, немногие сохраняли оптимизм в отношении будущих договоренностей. И вот, стало ясно, что Россия отказалась и от оставшихся трех пунктов. Об этом пишет международный обозреватель Politico Сьюзан Глассер.

Она лично беседовала с американским представителем по Украине Куртом Волкером после его встречи с переговорщиком от России Владиславом Сурковым в Белграде в начале ноября. По его словам, эти переговоры стали "шагом назад", замечает Глассер.