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СМИ: танки бундесвера слишком стары для устрашения России

Мир

Новые танки бундесвера не могут остановить Россию,  пишут немецкие журналисты.

СМИ: танки бундесвера слишком стары для устрашения России. 382253.jpeg
Фото: официальный сайт Министерства обороны Германии в facebook.com

Как пишет Сабине Зибольд на сайте немецкого телеканала N-TV, в скором времени новые бронированные машины армии Германии Puma должны быть задействованы в составе "современных сил быстрого реагирования НАТО". 

"Однако Puma, похоже, скорее стала новым трудным ребёнком: вооружение уже устарело, дополнительное оснащение стоит дорого, а времени до боевого использования в обрез", - констатирует немецкая журналистка.

По словам Зибольд, требуются ещё около €500 млн, чтобы необходимые для "миссии" 40 танков были к ней готовы.

В настоящее время бундесвер уже получил 190 из 350 бронированных машин Puma, заказанные у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Немецкие танки нужны для "устрашения России", и последнее слово - будет ли проведено дополнительное оснащение 40 бронированных машин Puma - остаётся за Министерством обороны Германии, пишет Сабине Зибольд.

Напомним, что танк "Армата" поступит на вооружение российской армии в 2019 году. "Я надеюсь, что "Уралвагонзавод"" подтвердит, что 2019 год - это начало опытно-войсковой эксплуатации. То есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны", - заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

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