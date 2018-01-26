Новые танки бундесвера не могут остановить Россию, пишут немецкие журналисты.
Как пишет Сабине Зибольд на сайте немецкого телеканала N-TV, в скором времени новые бронированные машины армии Германии Puma должны быть задействованы в составе "современных сил быстрого реагирования НАТО".
"Однако Puma, похоже, скорее стала новым трудным ребёнком: вооружение уже устарело, дополнительное оснащение стоит дорого, а времени до боевого использования в обрез", - констатирует немецкая журналистка.
По словам Зибольд, требуются ещё около €500 млн, чтобы необходимые для "миссии" 40 танков были к ней готовы.
В настоящее время бундесвер уже получил 190 из 350 бронированных машин Puma, заказанные у Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Немецкие танки нужны для "устрашения России", и последнее слово - будет ли проведено дополнительное оснащение 40 бронированных машин Puma - остаётся за Министерством обороны Германии, пишет Сабине Зибольд.
Напомним, что танк "Армата" поступит на вооружение российской армии в 2019 году. "Я надеюсь, что "Уралвагонзавод"" подтвердит, что 2019 год - это начало опытно-войсковой эксплуатации. То есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны", - заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.
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