Британский министр узрел угрозу России "тысячам жизней" и потребовал денег

В Великобритании министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей". Глава британского ведомства уверен, что Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".

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"Они будут думать: "Как бы побольнее сделать Великобритании?". Навредить ее экономике, разрушить инфраструктуру, тем самым приведя к тысячам и тысячам смертей, спровоцировать полный хаос внутри страны", — цитирует министра The Telegraph.

Уильямсон заявил, что целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, связывающие королевство с континентом."Это реальная угроза, с которой, я уверен, страна сталкивается в настоящий момент", — пояснил глава министерства.

Интерсно, что свое заявление Уильямсон сделал в начале пятимесячного пересмотра оборонной политики Великобритании. Министерство сейчас занято экономией денег, которая не позволит сокращать вооруженные силы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия может перерезать глубоководные кабели НАТО, для этого есть знания и оборудование, но это будет сделано только при определенных условиях, сказал "Правде.Ру" подводник Александр Викторов.

Газета The Sun сообщила со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Стюарта Пича, который с начала 2018 года должен приступить к обязанностям председателя военного комитета НАТО, что Россия может угрожать торговле и интернету, если повредит или выведет из строя трансатлантические глубоководные кабели.

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