Сорос удивил, назвав новые угрозы для общества

Миллиардер Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Facebook и Google представляют угрозу для общества.

"Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет", — цитирует бизнесмена Business Insider.

Сорос считает, что Facebook и Google создают "монополию на свободу людей".

"Соцсети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний", — заключил миллиардер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил Джоржду Соросу, что его фонду "Открытое общество" дается 28 дней на закрытие. Иначе фонд ждут судебные иски за "попытку подорвать демократию нации.

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