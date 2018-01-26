Украинского депутата в ПАСЕ приняли за обслуживающий персонал

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил, что на самом деле произошло на завтраке в Страсбурге.

По поводу казуса с украинским депутатом, Косачев пояснил, что украинская интерпретация события кардинально отличается от действительности.

Ранее в украинских СМИ появилось сообщение, что депутат Рады Мария Ионова, входящая в состав украинской делегации в январской сессии ПАСЕ, подошла к завтракающим российским парламентариям и громко сказала "Слава Украине", на что якобы получила ответ "Героям слава".

После чего Ионова якобы добавила: "Молодец - выучил". Косачев опроверг такую трактовку и пояснил, что он и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не узнали в женщине депутата и приняли ее за обслуживающий персонал, поэтому не придали ее словам никакого значения, а Толстой даже пошутил в ответ: "Героям сала".

По словам сенатора, "какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла "Слава Украине" и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной".

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Три года подряд Россия отказывается направлять делегатов для работы в сессиях ассамблеи. В Москве предлагали документально закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций, однако в ПАСЕ на эту инициативу не отреагировали.

В июне 2017 года Россия приостановила выплату части средств в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будут восстановлены полномочия делегации РФ в ПАСЕ.