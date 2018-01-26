Foreign Policy рассказал, как снять санкции США

Журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой говорится, что санкции Вашингтона теряют свою силу из-за технологических изменений в финансовой системе. В США опасаются возможности создания Россией, Китаем и другими странами параллельной финансовой системы взамен существующей.

Нынешняя система позволяет американским и европейским регуляторам прослеживать, куда и каким образом перемещаются деньги. А Москва, между тем, уде третий год ведет разработку альтернативы для системы SWIFT и обсуждает с Пекином возможность создания похожей системы для стран-участниц БРИКС.

США встревожены намерением Венесуэлы и России обойти санкции с помощью криптовалют. "Самое мощное финансовое оружие" США может потерять силу, причем не из-за биткоина, как это полагалось раньше, а из-за технологии, на которой основана криптовалюта — блокчейн", — поясняет издание.

США ждет децентрализация мировой финансовой системы. Это подтвердила изданию бывший аналитик ЦРУ, директор отдела анализа Фонда защиты демократии Яя Фануси.

"Прямо, как и в случае с тем, что США перестали получать максимум преимуществ от создания Интернета, перед страной стоит вопрос: как мы можем играть какую-то роль в мире децентрализации?" — цитирует журнал слова собеседника.

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