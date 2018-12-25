The National Interest: Запад повторяет ошибки 1914 года

Английский политолог Анатоль Ливен заявил изданию National Interest, что западная цивилизация ничему не научилась за последние сто лет и может повторить ошибки 1914 года. По мнению политолога, новое противостояние запада против Китая и России не приведет ни к чему хорошему, так как является ничем иным как отвлекающим маневром. Ливен считает, что делая из Российской Федерации врага, запад пытается скрыть свои проблемы, которые требуют неотложного решения.
"Если брать европейские страны, то главным противником российской политики можно считать Польшу, однако не стоит забывать, что политически эти страны очень похожи. В то же время не стоит забывать про лидера Соединенных Штатов, который мало чем похож на президента "свободного мира". Мы можем только надеяться, что на следующих президентских выборах его сменит более достойная кандидатура", - считает Анатоль Ливен.
Английский политолог отметил, что среди думающего населения планеты уже нет тех, кто считает, что недавнюю волну протестов во Франции и победу Трампа на выборах организовали русские.
В свою очередь, Анатоль Ливен призвал лидеров мировых стран обратить внимание на более важные проблемы, которые могут оказаться катастрофическими уже в ближайшее время. Политолог считает, что климатические изменения могут нанести США намного больший урон, нежели Россия или Китай.
Напомним, "Правда.Ру" уже писала о "призраке" желтого жилета, как о символе протеста недовольных, который в скором времени может перекочевать в Россию.
Фото: Marko Milošević
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