США скупает советские самолеты для тренировок военных

В США несколько компаний скупают военные самолеты российского или советского производства и предоставляют их для проведения тренировок, включая военных США. В список компаний входят Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft, сообщает National Interest.

Фото: Wikimedia Commons

Первая фирма сообщает на своем сайте, что у нее есть два истребителя МиГ-29, обе машины изготовлены в СССР и "импортированы из бывшей советской республики". В распоряжении Draken International имеются истребители МиГ-21. На сайте компании сообщается, что недавно она приобрела на Украине боевые самолеты Су-27.

Как сообщает издание, истребитель Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 недалеко от авиабазы Неллис в американском штате Невада.

В статье приводятся слова американского пилота Джерри Гэллопа, который в прошлом ездил на Украину и участвовал в сделке по приобретению двух самолетов Су-27.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что издание Business Insider пришло к выводу, что американский самолет значительно уступает российскому. Это продемонстрировала недавняя встреча Су-35С и F-22 в небе над Сирией.

Ключевым преимуществом самого совершенного истребителя ВВС США является малозаметность для радаров оппонента. Это позволяет F-22 навязать противнику дальний бой — на выгодных для американского воздушного судна условиях.

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