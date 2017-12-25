Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Кадры записи свидетельствуют о том, что истребитель МиГ-29 пролетает в нескольких метрах от земли. Ролик опубликован на сайте сирийского медиацентра Muraselon.
Сообщается, что истребитель принадлежит Военно-воздушным силам Сирии. Эксперты издания отметили, что в боевых условиях необходимо уметь управлять самолетом на малой высоте.
По словам военных, такой маневр помогает атаковать наземные цели и при этом остаться незамеченным для средств противовоздушной обороны.
"Правда,Ру" ранее сообщала, что в сети появилось видео, кадры которого позволяют увидеть, как российский многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30СМ в Сирии выполнил уникальный маневр.
Пилот истребителя "заглянул" в транспортный самолёт Ил-76. Сообщается, что маневр был выполнен над провинцией Дейр эз-Зор, куда самолёт доставлял гуманитарный груз.
Как сообщают СМИ, пилот Су-30СМ выполнял охрану тяжёлого "транспортника" и в один из моментов военные в Ил-76 пообщались с пилотом истребителя на языке жестов.
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