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Источник Правда.Ру

Глава австрийского МИД рассказала правду о приглашении Путина на свадьбу

Мир

Австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что приезд на ее свадьбу президента Российской Федерации Владимира Путина стал для нее приятным сюрпризом.

Глава австрийского МИД рассказала правду о приглашении Путина на свадьбу. 391220.jpeg

По словам главы МИД Австрии, она думала, что Путин вежливо откажется от приглашения на торжество. Карин Кнайсль призналась, что пригласила российского президента спонтанно, не думая о том, согласится он или нет. О том, что Путин приедет, она узнала несколько позже.

Кнайсль призналась, что свадьба прошла на ура. Она выразила мнение, что торжество, возможно, положительно скажется на туризме в стране. Она также выразила благодарность австрийским средствам массовой информации за ту работу по освещению события, что они проделали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как западные страны отреагировали на приглашение Владимира Путина в Австрию. Так, заволновались Соединенные Штаты Америки. Представители американского правительства заявили, что их беспокоит пророссийская позиция Австрии. Политологи же говорили о том, что приезд Путина, конечно, носит политический характер. По словам немецкого эксперта Александра Рара, российский президент понимает, что налаживать отношения с Европой нужно через те государства, "которые сами протягивают руку России".

О том, что глава РФ прибудет на свадьбу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин "с удовольствием" примет участие в торжестве. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Отметим, что на свадьбу глава РФ прибыл не с пустыми руками. В Австрию с собой он привез казачий хор — это и стало подарком для новобрачных. "Правда.Ру" также упоминала об этом.

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