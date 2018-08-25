Китай обвинил США во лжи

Правительство Соединенных Штатов Америки заявляет, что Китайская народная республика вмешивалась в их переговоры с Северной Кореей. Пекин же отрицает все обвинения.
Представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил, что американское правительство позволяет себе безответственные и противоречащие фактам высказывания. Он отметил, что Китай серьезно обеспокоен таким поведением США и потребовал от Вашингтона объяснений.
Отметим, что вся история началась с того, что действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин "мешает" Вашингтону в переговорах с Пхеньяном. В частности, отметил американский президент, из-за этого США не может убедить КНДР в правильности денуклеаризации.
Денуклеаризация — особый процесс, представляющий собой сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также его производства. Именно этого Соединенные Штаты Америки хотят добиться от Корейской Народной Демократической Республики. Дональд Трамп заявляет, что это не только обеспечит безопасность региона, но и приведет Северную Корею к процветанию, богатству и счастью. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом.
Вмешивались или не вмешивались китайские власти в переговоры США с КНДР — вопрос десятый. Вашингтон и Пхеньян впервые за долгое время смогли добиться открытого и честного диалога. И недавняя встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном лишь доказывает это. "Правда.Ру" писала об ее итогах.
Фото: Fotodom. ru
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