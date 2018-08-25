Меркель следит в бинокль за российскими военными базами

Канцлер Германии Ангела Меркель, находясь с рабочим визитом в Грузии, понаблюдала в бинокль за российской военной базой.

Ранее "Правда.Ру" писала об официальном визите немецкого канцлера на территорию бывшей советской республики. Там Меркель заявила о том, что Грузии не стоит так сильно стремиться в Европу и НАТО. По словам немецкого политика, мечтой об этом жила и живет Украина, но ни к чему хорошему страну это в итоге не привело.

Во время своего визита в Грузию Ангела Меркель побывала на границе страны с Южной Осетией, в селе Одзиси. Оттуда буквально невооруженным взглядом видно военную базу Российской Федерации. Отметим, что Меркель этого показалось мало — немецкий канцлер взяла в руки бинокль, чтобы рассмотреть ее повнимательнее.

До этого, на встрече со студентами Тбилисского государственного университета, Ангела Меркель заявила, что и Абхазия, и Южная Осетия — исконно грузинские территории, ныне "оккупированные". Канцлер Германии посетовала на такую несправедливость.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что польские средства массовой информации окрестили Ангелу Меркель предательницей и заявили, что своим поведением она ставит под удар буквально всю Европу. Отметим, что столь неблагосклонную критику немецкий канцлер заслужила тем, что решила встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: REX/Shutterstock

Читайте также:

США пригрозили санкциями всем несогласным