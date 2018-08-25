СМИ: Запад не может обуздать Путина

Страны Запада не прекращают своего давления на Российскую Федерацию. Но это лишь усиливает позиции российского президента Владимира Путина.

Во всяком случае, такого мнения придерживается американское издание "The Atlantic".

Авторы материала говорят о том, что, на самом деле, в России наступили далеко не самые лучшие времена. История с Крымским полуостровом понемногу забывается за давностью лет, непопулярная в народе пенсионная реформа провоцирует протестные митинги и массовые акции. И даже домашний для России чемпионат мира по футболу не сильно-то и сказался на рейтингах российского правительства и самого главы РФ. Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что уровень доверия россиян к действующей власти стремительно падает.

По мнению авторов "The Atlantic", сейчас самое лучшее время для Соединенных Штатов Америки и европейских стран повлиять на российского президента и на страну в целом. Действительно, трудная внутренняя экономическая ситуация вкупе с недовольством россиян властью могла бы сдержать агрессивную внешнюю геополитическую политику Владимира Путина. Однако, "The Atlantic" пишет о том, что граждане Российской Федерации прямо сейчас не готовы на какие-то радикальные и полномасштабные акции протеста, а давление на Россию извне и вовсе в некотором смысле выгодно даже для главы государства.

Путин в таком случае останется, как говорится, Путным, утверждают американские журналисты — защитником, опорой и надеждой страны.

Ранее "Правда.Ру" также приводила мнение другого американского аналитического издания "The National Interest" о том, что при всем своем высоком уровне недовольства правительством российская молодежь критично относится к любым радикальным изменениям в стране и уж тем более не готова на революцию.

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