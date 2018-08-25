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США превратят Сирию в море огня за фальшивую химатаку

Мир

Как сообщают источники, в Сирии со стороны США и противников Асада готовится очередная большая провокация. Речь идет о том, что к берегам этого государства подошел очередной американский авианосец «The Sullivans» с 56 крылатыми ракетами на борту. Помимо этого, в Кувейте на американскую авиабазу прибыл стратегический бомбардировщик B-1B с 24-мя крылатыми ракетами.

США превратят Сирию в море огня за фальшивую химатаку. 391204.jpeg

Вскоре выяснилось с чем связано такое усиление группировки войск США на границах Сирии. Как пришит издание Bloomberg, на встрече секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона последний заявил о готовности Штатов нанести ракетный удар по Сирии, если в провинции Идлиб будет применено химическое оружие.

Север провинции Идлиб - это единственный район, который пока удерживается боевиками, в том числе и «Аль-Каедой». И, в целом, только дело времени, пока правительственные войска при поддержке российской стороны выдавят их оттуда. И в общем, уже после таких заявлений и действий, понятно на чьей стороне сейчас Штаты. Но это, как говорится, только начало истории. Потому, что внезапное заявление сделало и Министерство Обороны РФ.

В частности, в российском венном ведомстве заявили: «Боевики в Сирии готовят провокацию с применением химоружия в провинции Идлиб. Для инсценировки туда доставлены восемь ёмкостей с хлором.

На боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении «Белых касок». Специальный представитель МО РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал и о целях этой провокации: «Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

В общем, история приобретает совсем гротескные черты. США и их союзники заранее готовятся к «возможной химической атаке», Россия заявляет, что в курсе провокации, знает, кто будет исполнителем (боевики-террористы, а совсем не правительственные сирийские войска), но Штаты все равно подтягивают к границам Сирии военную технику с ракетами.

Впрочем, противоракетная оборона Сирии сейчас выглядит значительно лучше, чем еще несколько лет назад. К тому же, в связи с ракетными обстрелами этой страны, Россия уже делала ряд вполне определенных заявлений.

Так, в апреле этого года посол РФ в Ливане, Александр Засыпкин заявил: «Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии». А если учесть последние ракетные залпы со стороны США и то, что, часть крылатых ракет почему-то (!) не достигла намеченной цели, то слова российского дипломата приобретают дополнительный вес.

Логика США, кстати, здесь вполне понятна. Им жизненно необходимо сохранить хоть какие-то позиции в Сирии, как, впрочем, и остальным западным союзникам. Ну, и сохранить лицо перед электоратом в том числе. Потому, что после того, как боевики будут уничтожены на территории севера Идлиба, у общественности может возникнуть ряд неприятных вопросов.

К примеру, что все эти годы там делали западные войска, если Россия и Сирия на пару неплохо справились? Потому, под финал этой кампании нужен некий мощный залп.

Это вообще в западных традициях.

К примеру, устроить фосфорную бомбардировку мирного населения Дрездена на закате войны. Или сбросить ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, когда никакого военного и стратегического смысла в этом нет. В случае с планируемым ракетным ударом по Сирии, кажется, планируется нечто подобное. Только вот есть нюансы. В виде присутствия российских военных инструкторов на территории. Ну, и достаточно эффективно работающих ПРО.

Кстати, если говорить о политическом аспекте, то тоже получается совершенно шизофреническая картина. Запад обвиняет Россию в «гибридной войне». Это война дезинформации, откровенных передергиваний и провокаций. Естественно, в западных медиа такие провокаторы именно мы, а они - «воины добра и света с правдой наперевес». Но что мы имеем по факту? А по факту мы имеем именно западные провокации, «девочку Бану», «Белых касок», которые то ли сами в теме инсценировок, то ли это уже переодетые «бармалеи» в целях экономии средств.

По этому поводу емко пишет автор телеграм-канала «338»: «Сейчас целые мировые новостные агентства работают против правды. Все сотрудники там знают, что они делают, как они работают против гуманности.

И эти люди, операторы, постановщики, сценаристы, аналитики потом приходят домой.

Дома их ждут близкие, дети, семья.

А на работе они превращаются зверей которых выступают на стороне боевиков, которые обезглавливают детей, и создают поводы для ракетных ударов по госпиталям в Дамаске, бомбежке правительственных баз. Учат как правильно снимать белых касок постановочные видео, ведут аккаунты девочки Баны (отец которой лично казнил более 120 человек)». И этот же канал добавляет: «Весь мир уже знает, что белые каски готовят новую провокацию с химкой, но никто ничего не делает.

в условиях этого круто бы было пригласить наблюдателей ОЗХО на ВСЕ сирийские авиабазы на постоянное дежурство. Круто было бы смотреть на лица этих идиотов, которые придумывали бы новые приколы, как злой Асад лично на грузовике завез химоружие и начал распылять».

И действительно, какой-то «дивный, новый мир», где мир - это война, а ложь - это правда. Ну, или пост-правда, кому как удобнее. С другой стороны, российское присутствие все же дает уверенность в том, что нынешняя ситуация не превратится в Сирии в очередной «кровавый цирк». 

Проклятые президенты США Проклятые президенты США

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Связь между «Белыми касками» и террористами из ИГИЛ* можно считать доказанной.
Темы Сирия эсминец томагавк Башар Асад Белые каски Дональд Трамп крылатые ракеты химическое оружие
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