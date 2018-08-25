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The National Interest: Германия позорит Европу

Мир

Аналитическое издание из Соединенных Штатов Америки "The National Interest" объявило о том, что состояние немецких военно-морских сил является позорным.

The National Interest: Германия позорит Европу. 391203.jpeg

По мнению авторов статьи, флот Германии просто-напросто в случае необходимости не сможет справиться с возложенными на него обязанностями. Журналисты указывают на то, что связано это с плохой работой руководства и недостаточным уровнем финансирования армии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Германию. Американский глава заявил тогда, что такая страна, как Германия, должна тратить на нужды своей армии в несколько раз больше, нежели сейчас. По словам Трампа, европейской стране нужно стремиться к тому, чтобы вооружение ее соответствовало уровню государства, входящего в Североатлантический альянс.

В Берлине же, судя по всему, тоже прекрасно осведомлены о существующей проблеме, заявляют авторы материала в "The National Interest". Немецкое правительство говорит о том, что Германия испытывает большие проблемы с запчастями для своей техники. Авторы статьи в американском издании чуть ли не в открытую смеются над этими заявлениями — по их словам, очень странно слышать подобную риторику от одной из богатейших и крупнейших стран Европы.

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