Евросоюзу порекомендовали брать пример с России

Немецкая газета Die Zeit призывает страны Евросоюза брать пример с России и Китая и избавляться от зависимости от Соединенных Штатов.

США перестали быть надежным партнером при Трампе, считает автор материала. В первую очередь, провал в отношениях между Европой и Штатами прослеживается в сфере безопасности и экономики.

Раньше Америка гарантировала странам ЕС безопасность за счет своего ядерного потенциала. Теперь же на это не стоит надеяться, так как Трамп пошатнул порядок трансатлантической безопасности, созданный после 1949 года. Американский лидер ведет себя так, как будто пришел собирать долги с союзников.

Отнюдь не радужные перспективы открываются и в экономическом сотрудничестве. Политика торговых пошлин Трампа все больше и больше затрудняет его. "Трамп угрожает и миру, и благополучию", - отмечает издание.

Журналист Тео Зоммер видит несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Один из них - это объединение стран Европы в вопросе обороны. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы французский и, возможно, британский ядерный потенциалы внушали страх всем противникам.

Кроме того, рычагом давления на США автор называет доллар. Валюта является как союзником, так и противником Трампа. Россия уже сократила свои вложения в американский долг. Странам-держателям долговых бумаг из ЕС, возможно, стоило бы предпринять подобные меры для усиления собственной независимости от доллара. Также журналист советует избавляться от валюты во внутренних и международных сделках и придумать варианты обхода международной системы Swift.

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