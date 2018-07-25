В Иране посоветовали США забыть о переговорах

Вашингтону стоит забыть о переговорах с Тегераном. Такое заявление представителя иранского МИД Бахрама Касеми появилось на сайте министерства.
Спикер подчеркнул, что Соединенным Штатам надо осознать свое место в настоящий момент, а также место и роль Ирана. Заявление было сделано на фоне обмена меж странами угрозами. Так, иранский лидер Хасан Роухани призвал американцев "не играть с огнем" и намекнул, что США может пожалеть о своих словах и поступках. Позже американский лидер Дональд Трамп пообещал "невиданные последствия", при условии, что Вашингтон услышит еще одну угрозу в свой адрес. После этого Касеми заговорил об ответных мерах, если Соединенные Штаты будут мешать экспортировать нефть из государства.
Слова представителя МИД были реакцией на заявление американского госдепа о диалоге с союзниками по поводу отказа от иранской нефти. Кроме того, госсекретарь Майк Помпео отметил, санкции США в отношении нефтяного сектора Тегерана заработают с 4 ноября.
Напомним, что в начале мая США предупредили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, его достигли при участии 6 международных посредников три года назад. Также Вашингтон пообещал Ирану санкции, а их союзникам вторичные санкции.
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