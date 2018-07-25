Путин и Трамп не договорились по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не смогли прийти к согласию по украинскому вопросу в ходе встречи в Хельински. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью ABC.
"Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент (Трамп - ред.) был тверд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь Минска (Минских соглашений - ред.) - это верный путь продвижения вперед", - цитирует Помпео РИА "Новости".
Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали в формате тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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