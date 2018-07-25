Президент США Дональд Трамп оценил введние Китаем ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию как очень "жесткие" действия против американских фермеров, передает РИА "Новости".
"Китай нацелился на наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, как способ заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от США. Они жестоки в этом, это будет их неудавшейся попыткой. Мы были дружелюбными - до сих пор! Китай заработал 517 миллиардов долларов на нас в прошлом году!" - написал Трамп в своем профиле в Twitter.
Ранее министерство сельского хозяйства США заявил, что администрация президента готова предоставить до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы нивелировать последствия "торговой войны", жертвой которой они стали. Предполагаются закупка излишков производства и прямая помощь фермерам, в особенности производителям сои. Министр сельского хозяйства Сонни Пердью добавил, что помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.
США ввели ввозные пошлины на товары из ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
Решится ли власть поменять Конституцию РФ в свете "людоедской" пенсионной реформы, грядущего в 2024 году трансфера власти и чтобы убрать из нее грубые ошибки?
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.