Трамп рассказал о жестокости Китая

Президент США Дональд Трамп оценил введние Китаем ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию как очень "жесткие" действия против американских фермеров, передает РИА "Новости".

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"Китай нацелился на наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, как способ заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от США. Они жестоки в этом, это будет их неудавшейся попыткой. Мы были дружелюбными - до сих пор! Китай заработал 517 миллиардов долларов на нас в прошлом году!" - написал Трамп в своем профиле в Twitter.

Ранее министерство сельского хозяйства США заявил, что администрация президента готова предоставить до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы нивелировать последствия "торговой войны", жертвой которой они стали. Предполагаются закупка излишков производства и прямая помощь фермерам, в особенности производителям сои. Министр сельского хозяйства Сонни Пердью добавил, что помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.

США ввели ввозные пошлины на товары из ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.