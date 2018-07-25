Иранский "Факур" устрашит Вашингтон

Глава союза иранских добровольческих сил "Басидж" заявил, что Соединенные Штаты неспособны угрожать Ирану. Он расценил адресованное президенту Ирана Хасану Рухани жестокое заявление президента США Дональда Трампа в "Твиттере" как попытку ведения психологической войны.

"Заявления Трампа в отношении Ирана — это психологическая война. Он не в состоянии противостоять Ирану", — заявил в понедельник бригадный генерал Голам-Хоссейн Гейбпарвар.

Трамп пригрозил Ирану испытания, "через которые никто никогда не проходил за всю историю". Соединенные Штаты ведут кампанию против Исламской Республики, направленную на разжигание беспорядков в стране.

Гейбпарвар подчеркнул, что иранский народ и вооруженные силы будут противостоять врагам до последнего. Он также добавил, что Иран верит в то, что путь к счастью и прогрессу лежит через борьбу с недоброжелателями и врагами. "Мы не отступим от наших революционных принципов и убеждений и будем противостоять узурпаторам", — сказал генерал.

В понедельник Иран объявил о массовом производстве ракет класса "воздух-воздух", получивших название "Факур". Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал, что ракета производится впервые. "Факур" изготовлен с помощью самых современных технологий и может быть использован против воздушных судов.

Хатами отметил, что производство ракеты — ключевой шаг в укреплении обороноспособности страны. "Факур" смогли производить массово, даже несмотря на санкции США, направленные против иранской ракетной промышленности.

"Сегодня нас окружают враги, такие как нынешние правители США и некоторые его союзники, которые не понимают ничего, кроме языка силы", — отметил министр.