Боксера Усика объявили трусом и "конкретным ватаном"

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик подвергся критике со стороны соотечественницы, писательницы Лариса Ницой. В эфире ObozTV она наделила его эпитетами "трусливый" и "непатриотичный".
К такому выводу автор пришла из-за того, что после победного боя в Москве (она назвала город "логовом врага"), Усик не выкрикнул: "Слава Украине!" Ницой убеждена, для провозглашения бандеровского лозунга необходима смелость. Еще женщине бы хотелось, чтоб спортсмен потребовал "свободу украинским политическим узникам в России".
Кроме того, писательница посчитала выход на ринг поступком, не свидетельствующем о смелости, и назвала Усика "ватой". Смелостью, по мнению собеседницы ObozTV, было бы заявить свое несогласие с ситуацией вокруг Крыма. Спортсмен же этого не делает, подчеркивая, что он не политик.
Подвергла критике Ницой и идею присвоить бойцу звание Героя Украины. Женщина убеждена, что для этого надо быть готовым отдать себя за страну. Стоит отметить тот факт, что автор уверена — Усик этого не сделает.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко раскритиковал Усика. По словам политика, победа спортсмена в финале Всемирной боксерской суперсерии может пошатнуть веру мирового сообщества в "российскую агрессию".
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