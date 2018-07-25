Во Львове выставили на продажу вязаного Гитлера

Вязаным основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером предлагают играть львовским детям. Объявление о продаже такого "друга" появилось на украинском ресурсе Olx.ua.
Сообщение размещено в рубриках "Детский мир Львов" и "Игрушки Львов", текст послания гласит: "Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера".
Цена товара, побывавшего в употреблении, 40 гривен, что примерно равно 80 рублям.
Стоит отметить, что Киев вопреки мировому осуждению нацизма, продолжает превозносить эту политическую идеологию и личностей, что были с ней связаны.
Так, ранее сообщалось, что из батальона "Азов" был уволен служащий, который поехал в краткосрочный отпуск в Винницу, дабы посетить ставку Гитлера "Вервольф". При этом, отпрашиваясь в поездку, мужчина говорил, что отправится на место, где похоронен его дед.
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