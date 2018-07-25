40 миллионов американцев существует на продовольственные талоны

Почти 40 миллионов американцев выживает благодаря продовольственным талонам, пишет обозреватель theeconomiccollapseblog Майкл Снайдер. Эксперт отмечает, что разрыв между богатыми и бедными в этой стране аналогичен тому, что был в 1920-х годах. В США 66% рабочим платят менее 20 долларов в час, а около 40 миллионов американцев сводят концы с концами лишь благодаря помощи федерального правительства.

Для того, чтобы семья из четырех человек имела право получать продовольственные талоны, их доход должен быть менее 2665 долларов в месяц. Эта сумма, по мнению автора theeconomiccollapseblog, не достаточна, чтобы прожить 30 дней. Тем не менее, именно так существуют десятки миллионов американцев. Подчеркивая важность проблемы, Снайдер рассказывает о ситуации в Детройте. В городе много людей, которые занимают жилые помещения незаконно. Можно выгнать их, но это лишь увеличит количество бездомных. Однако поселенцев часто "замечают" за проституцией, торговлей наркотиками, азартными играми, а также хранением оружия. Городская полиция также регулярно находит трупы на пустырях, за последние годы было 50 таких случаев.

Такова, убежден аналитик theeconomiccollapseblog, жизнь большей части страны. Кроме того, 102 миллионов трудоспособных американцев не имеют работы. Эта цифра намного больше, чем в любой из предыдущих кризисов.

Подобно тому, как это происходило в "ревущие двадцатые", экономический пузырь, подпитываемый долгом, лопнет, и многие считают, что это приведет к худшему экономическому кризису, который когда-либо знали США. Завершая рассуждения, Снайдер отмечает, пока музыка на Уолл-Стрит продолжит играть, оптимисты будут настаивать на том, что сейчас счастливые дни: "Конечно, ни одна вечеринка не длится вечно, и в конце концов настанет момент, когда придет время выключить свет навсегда".

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