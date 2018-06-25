Войска НАТО проиграют России из-за ужасных дорог

Военные НАТО пришли к выводу, что плохая инфраструктура и бюрократия станут причиной того, что армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику.

По мнению экспертов, которое приводит Washington Post , первая фаза войны будет проиграна из-за инфраструктурных проблем, в частности, из-за узких дорог и хлипких мостов. Соединения просто не смогут добраться до границы Польши.

При этом тыловым частям нужно будет преодолеть сотни километров, чтобы добраться до театра военных действий. Пока американские военные, будут этим заниматься, российская армия успеет занять всю Прибалтику.

Как сообщил командир одного из подразделений американской армии Адам Лэки, проблемы возникают уже сейчас, когда войска просто передвигаются из страны в страну для проведения учений. Хороший пример этому являет техника армии США, участвовавшая в учениях в Грузии, которая в течение четырех месяцев возвращалась по железной дороге к месту постоянной дислокации в Германии.

Что характерно, все это время солдаты этого подразделения сидели на базе без оружия и средств передвижения.

Экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют по этому поводу подчеркнул, что, хотя страны Восточной Европы вошли в Североатлантический альянс еще в 2004 году, у стран Запада так и не возникло плана, как защитить их от возможного вторжения.

Он добавил, что "мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года". В американской армии уверены, что их соперники куда лучше знают страны Восточной Европы, поскольку те входили в организацию Варшавского договора, а ситуация с инфраструктурой с тех пор кардинально не изменилась.

Еще одна проблема, о которой беспокоятся военные НАТО - другая колея в Литве. При переброске войск в Литву по железной дороге вся техника рискует из-за этого застрять на границе, а единственная дорога из Польши в Литву может быть наглухо заблокирована одной перевернутой фурой между болот.

Отмечается и бюрократия в рядах НАТО - к примеру, переброска войск по территории Германии может производиться только ночью, а власти Швеции требуют предоставлять им заявку на передислокацию войск за три недели. В любом случае, войскам НАТО оперативно сработать точно не удастся, резюмируют эксперты.