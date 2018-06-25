Почему США отказали бывшему генсеку НАТО во въезде

Власти США приняли решение об отказе во въезде бывшему генсеку НАТО и экс-министру иностранных дел Испании Хавьеру Солане.
По данным El Pais, не исключено, что это связано с его визитом в Иран. Издание отмечает, что Солана должен был прибыть в США для выступления в Брукингском институте.
Источники в американском посольстве отметили, что система автоматически отклоняет запрос на въезд, если в паспорте есть отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена.
Для того, чтобы посетить США, людям с такими отметками требуется получение визы, тогда как остальным гражданам Испании виза для краткосрочных поездок в США не требуется.
Напомним, Хавьер Солана находился на посту генерального секретаря НАТО в 1995-1999 годах. Имя этого человека связано с расширением НАТО к границам России и бомбардировками Югославии. Это никак не вяжется с тем, что он делал в молодости. Сейчас Хавьер Солана отвечает за внешнюю политику ЕС, и от былого "ястреба" почти ничего не осталось. Однако похоже, что его карьера клонится к закату.
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