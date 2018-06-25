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Эрдоган окончательно стал султаном Турции

Мир

Руководитель  Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен выступил с заявлением о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.

Как сообщаетагентство Anadolu, к настоящему моменту обработано 97,7% бюллетеней. Глава ЦИК отметил, что еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов.

Ранее о победе Реджепа Тайипа Эрдогана заявили  и в Reuters.После подсчета почти 20 процентов бюллетеней он набрал  около 60 процентов голосов. Напомним, это первые выборы в Турции после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления в стране была заменена на президентскую. Р

Предложенная реформа  предполагает отмену должности премьер-министра и увеличение числа депутатов парламента.

Как пояснил РИА Новости профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу уже в первом туре президентских выборов в стране, так как оппозиция не смогла выставить единого кандидатаНа досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

В итоге Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,5% по данным обработки 98% бюллетеней, его основной соперник Индже набирает 30,7%, Демирташ - 8,3%, Акшенер - 7,4%, Карамоллаоглу - 0,9%, Перинчек - 0,2%.

В свою очередь на парламентских выборах победила  правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получает большинство мест в парламенте.

Исмаил отметил, что не иселючался « второй тур, потому что многие данные говорили о слабости в настоящий момент позиции правящей партии и президента. Критика основывалась на падении курса лиры, экономических проблемах. Но главный недостаток оппозиции в том, что она не смогла выдвинуть единого кандидата. Эрдоган показал, что он сильный политик, умеет лавировать, использовать ситуацию в свою пользу».

В основмном в своей предвыборной кампании Эрдоган  опирался на итоги операций против курдских формирований в Сирии и Ираке. Исмаил также добавил, что Эрдоган сумел воспользовался слабостями оппозиции и показал себя лидером с лучшей стороны.

«Хотя о его партии такое сказать нельзя - она набрала меньше, чем на предыдущих выборах. Кроме этого, в предвыборный период сохранялась интрига: отдадут ли члены этой националистической Партии национального движения свои голоса Эрдогану. В итоге избиратели ПНД отдали свои голоса за альянс с правящей партией. Эти моменты и решили судьбы выборов», - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, согласно реформе "полномочия президента будут расширены, будет сокращено число министерств, с 550 до 600 увеличится число депутатов в парламенте. Прокурдская партия прошла в парламент, в нем появилась новая Хорошая партия. Здесь главный вопрос: насколько будет силен парламент на фоне сильного президента".

Таким образом, можно считать, что  победа на выборах является для Эрдогана кредитом доверия на решение насущных проблем в Турции. «Хотя Эрдоган набрал более 52%, ему придется вплотную взяться за решение многих накопившихся экономических и некоторых политических проблем, вопросов внешней политики. Эрдоган должен найти вариант для разрешения так называемой курдской проблемы. Насколько это будет возможно - не могу сказать, тема очень сложная. Но это один из самых важных вызовов, который будет стоять перед Эрдоганом", - сказал собеседник агентства.

Что касается отношений с Россией, то они продолжат развиваться, отметил эксперт. Стоит добавить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес на некоторое время выступление перед сторонниками по случаю победы на выборах из-за пострадавшего ребенка в Стамбуле, пишет Hurriyet.

Сообщается, что ребенок пострадал возле правительственного здания в Стамбуле, где проходили празднования по случаю победы Эрдогана на досрочных президентских выборах. В итоге турецкий лидер принял решение навестить пострадавшего в больнице, а уже после этого отправиться в Анкару, где из президентского дворца обратиться к жителям страны.

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