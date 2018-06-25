Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами

В воскресенье вечером французские силы безопасности в ходе крупномасштабных антитеррористических операций арестовали десять человек, собирающихся организовать нападения на радикальных исламистов. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Возраст задержанных серьезно разнится — самому младшему из них 32 года, в то время как самому возрастному члену организации — 69 лет. Руководителем группы, по предварительной версии, являлся бывший сотрудник французских органов внутренних дел. Отметим, что ни один из задержанных ранее не был уличен в противозаконных действиях.
Близкий к следствию источник заявляет, что группа единомышленников собиралась совершить нападение на радикальных имамов, вышедших из тюрьмы исламистов и женщин в хиджабах. Цель данных действий — месть за те нападения, что исламисты совершили во Франции в последние годы.
Однако конкретные план действий и сроки исполнения задуманного пока остаются неизвестными. Правоохранительные органы Франции продолжают расследовать данного дела, чтобы выяснить все детали.
Известно, что члены группировки регулярно практиковались в навыках стрельбы. Также сообщается, что многие из них имели тайники с едой и оружием на случай некоего глобального кризиса или чрезвычайной ситуации, из-за которых им или их семьям могла угрожать опасность.
Как сказал "Правде.Ру" генерал-лейтенант французской авиации Жан Жю Вердье, "нам никогда не удастся массово обратить их (мусульман) в христианство. Кстати, католическая церковь уже давно отказалась от такой политики и вообще не предпринимает никаких попыток христианизации мусульман. Нет, по-настоящему эффективное воздействие на мусульманские общины должно черпать аргументы из религиозного учения самого ислама. Тут надо призвать себе на помощь Коран".
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