Польша: миграционный вопрос раскалывает Европу

По мнению главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, вопрос о миграции разделяет Европу и создаёт напряжённость.

Щерский, комментируя в интервью PAP результаты саммита ЕС по миграции, прошедшего в Брюсселе, заявил, что «миграционный кризис разделяет Европу, как государства между собой, так и общество в каждой стране».

По его словам, у ЕС нет возможности справиться с миграционным кризисом на своей территории.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Варшава не намерена уступать требованиям Евросоюза и размещать на своей территории беженцев, прибывающих из-за пределов Европы. Об этом заявляют польские официальные лица. Эта позиция останется неизменной, даже если со стороны ЕС против Польши будут введены санкции.

Как заявил в эфире польского радио глава МВД страны Мариуш Блащак, для Варшавы было бы хуже согласиться на переселение беженцев, нежели понести наказание, обещанное руководством ЕС за отказ от выполнения союзных обязательств.

Речь идет, как известно, о решении, принятом в 2015 году большинством министров внутренних дел стран ЕС о расселении в 23 европейских странах 120 тысяч беженцев в дополнение к 40 тысячам, прием которых был согласован ранее.

Восточноевропейские члены Евросоюза, прежде всего Польша и Венгрия, голосовали против, но с их мнением не посчитались. И теперь Варшава и Будапешт наотрез отказываются выполнять обязательства, которые они считают навязанными извне.

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